Voici ce que Zoé compte faire avec son prix de 10 000 $ à Masterchef Junior Québec

Jeudi soir, Zoé a été sacrée grande gagnante de la première édition de Masterchef Junior Québec.

Elle a ainsi remporté un chèque de 10 000 $, une carte cadeau de 3 000 $ chez Tanguay et l'équivalent d'un an d'épicerie chez Metro.

Nous avons demandé à la championne ce qu'elle souhaite faire avec son prix en argent.

« C'est sûr que je m'en garde une petite partie puisque je vais en Grèce cet été et je compte m'acheter des petits souvenirs, des vêtements et tout ça », dit-elle.

La très raisonnable Zoé poursuit en disant : « Mais, sinon, le reste du prix, je pense le placer pour l'économiser et l'utiliser dans des projets futurs. »

Pour ce qui est de son trophée : « Je lui cherche encore une place », nous dit-elle, « mais il risque d'être sur le coin de mon bureau, dans ma chambre. »

Zoé se dit fière que son parcours dans Masterchef Junior n'ait pas été tout rose du début à la fin. « J'ai eu des hauts, des bas, des défis de retour à la maison, des commentaires un peu plus constructifs que ceux que j'aurais voulu avoir. D'avoir eu des petits échecs, ça m'a aidée à plus me propulser pour aller encore plus loin. »

Le commentaire le plus difficile qu'elle a reçu a été lors du défi sucré-salé. « On m'a dit qu'il manquait de cohérence dans mon assiette. Ça, ça m'a un petit peu chamboulée parce que je ne m'y attendais vraiment pas. Mais je l'ai pris et j'ai fait attention pour les prochaines fois. »

À l'inverse, Zoé se dit très fière de cette remarque des juges : « Quand j'ai servi ma tarte aux pommes et chou, ils m'ont dit qu'ils allaient se souvenir de moi pour toujours. Puis que s'ils voulaient se souvenir d'un plat dans un repas sept services, ce serait celui-là. »

Même si les grosses journées de tournage étaient souvent exigeantes, Zoé se remontait toujours les manches en se rappelant la chance qu'elle avait. « Ce n'était pas toujours facile, des fois on est fatigués, des fois on a faim, mais ce n'est pas tout de suite, des fois on a très mal aux pieds, mais je m'accrochais toujours au positif en me disant que je pourrais aussi ne pas être là et ne pas vivre cette aventure-là. »

On peut dire que Zoé transpire la maturité du haut de ses 12 ans! On lui souhaite d'accomplir tous ses rêves gourmands. Gageons qu'avec le talent, la force tranquille et l'assurance qu'elle possède, elle ira loin!

Rappelons que Zoé a célébré sa victoire en grand jeudi soir, avec des invités de marque. Les détails ici.