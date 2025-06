La personne gagnante de Masterchef Junior célèbre en bonne compagnie jeudi soir

La personne gagnante de la finale de la première saison de Masterchef Junior Québec a été révélée jeudi soir.

ATTENTION! Si vous n'avez pas regardé l'épisode du 19 juin, nous vous invitons à ne pas poursuivre votre lecture.

C'est la très talentueuse Zoé qui a remporté le trophée sous une pluie de confettis. « Quand je suis revenue chez moi après ma victoire, c'était vraiment spécial. On dirait que je ne m'en rendais pas compte que j'avais gagné. J'avais beau avoir le trophée dans mes mains, c'était comme si je ne l'avais pas encore vécu. Donc là, je pense que de le voir à la télé, avec mes proches, ça va vraiment me le faire constater. Mais encore maintenant, on dirait que je n'en reviens pas d'avoir gagné. »

Nous avons eu la chance de discuter avec la jeune chef de 12 ans en fin d'après-midi jeudi et celle-ci nous racontait avoir une soirée bien occupée en vue. « On s'en va dans un restaurant, Le Café Des Cours à Repentigny. Il y aura des Masterchef adultes et des Masterchef enfants qui seront présents. On va regarder l'émission tous ensemble. »

Parmi les noms sur la liste d'invités de prestige, on note Olivier, Harrison, Halie Sana et Victor chez les enfants, ainsi que Johanne, Jean-Christophe, Josie et Jordan, du côté des adultes.

Comme elle l'a mentionné à la télé, Zoé souhaite ouvrir son propre restaurant un jour. Son style de prédilection? La fine gastronomie. « Je trouve que ça permet de surprendre les gens. Donc, tu peux faire des agencements un petit peu plus spéciaux, tu peux faire plus de services et tout ça. »

« Le monde de la cuisine, c'est vraiment merveilleux », indique Zoé. « Ça permet d'être créatif. Puis quand tu sais cuisiner, tu sais lire, tu sais faire des calculs, tu sais créer, tu sais manier plein de choses. »

S'il y a une deuxième saison de Masterchef Junior Québec, la grande gagnante encourage les jeunes à s'inscrire. « Ça permet d'apprendre une tonne de choses. La pire réponse que tu peux avoir, c'est non. Puis la meilleure, ça peut être oui. Puis si tu te fais dire non, ça veut juste dire que tu dois te pratiquer encore plus pour le réessayer. Ce n'est jamais perdu! »

On souhaite de tout coeur à Zoé d'ouvrir un jour son restaurant gastronomique. Nous serons assurément parmi ses clients!