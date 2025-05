Vous aurez besoin de mouchoirs pour les éliminations de Masterchef Junior Québec

Dès ce jeudi, un premier participant ou une première participante de Masterchef Junior Québec devra quitter l'aventure, au terme d'une première semaine fantastique où nous avons fait connaissance avec tout le monde.

Déjà après quelques épisodes, nous sommes complètement attachés à ces talentueux enfants, qui nous en mettent plein la vue aux fourneaux, confirmant leur raison d'être dans l'aventure.

Comme nous avons pu voir les épisodes de la première semaine en avance, nous pouvons vous dire que la première élimination sera particulièrement émotive et donnera le ton à la saison.

Il est beaucoup plus difficile de dire au revoir à des enfants qu'à des adultes, et c'est le constat que semblent faire aussi les juges Martin Picard et Stefano Faita. Vous les verrez éliminer à contre-coeur une première personne, ce qui déclenchera des larmes.

Thomas, Émilie, Romane et Halie se retrouvent en danger. Ils devront donc suivre le chef Martin Picard dans un défi où l'écoute sera cruciale, alors qu'ils apprendront à faire un tajine. Préparez vos mouchoirs, vous en aurez sans aucun doute besoin!

Évidemment, nous ne vous révélerons pas avant le temps l'identité de celui ou celle qui devra quitter la cuisine, pour ne pas nuire à votre visionnement.

Ceci dit, même s'il est difficile de voir un enfant pleurer à la télévision, il faut se rappeler qu'il s'agit d'une compétition et qu'il ne restera qu'une personne à la fin, le ou la grande gagnante de Masterchef Junior Québec?

Au terme de cette première semaine, qui croyez-vous a le plus de chance de se rendre jusqu'à la fin?

MasterChef Junior 🔥 Du lundi au jeudi 19 h à TVA et TVA+