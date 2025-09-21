Ce populaire comédien s'amène dans la cuisine de MasterChef Québec la semaine prochaine

À mesure que les défis sont disputés dans la cuisine de MasterChef Québec, la compétition se dessine et les départs s'annoncent déchirants, comme nous en avons été témoins la semaine dernière, lors de la première élimination de la saison.

Cette semaine, les candidats ont dû affronter la fameuse boîte mystère, qui recelait de produits du terroir d'ici, dont le homard. Puis, un autre défi s'est immiscé dans la cuisine de MasterChef, mettant cette fois-ci la vanille en vedette. À terme, plus de la moitié des candidats encore dans la course devront participer au défi d'élimination de ce dimanche, et celui-ci s'annonce mémorable!

En effet, les apprentis-chefs en danger devront recréer un plat significatif pour Stefano Faita. Pour les juger, on pourra évidemment compter sur Martin Picard et Stefano, mais également sur la présence de la mère de ce dernier, Elena Faita. À titre de juge invitée, il est fort probable qu'elle s'assurera que ses racines italiennes soient respectées dans l'assiette. À noter que le chef Vincent Dion Lavallée, qui a collaboré avec son mentor Martin à de nombreuses reprises au cours des dernières années, sera également présent, pour présenter un défi de son cru.

Mentionnons au passage que la semaine prochaine, lors de la prochaine soirée d'élimination, la cuisine de la compétition culinaire accueillera cette fois le populaire comédien et animateur Marc-André Grondin.

Comme en guise de promotion pour son émission Hot Ones Québec, celui-ci devra évaluer les candidats sur un défi mettant en valeur la saveur épicée. Quels candidats réussiront à sauver leur tablier de l'éviction, tout en enflammant de passion les papilles des juges et du jeune papa?

Il ne faudra pas manquer les prochains épisodes de MasterChef Québec, diffusés du lundi au mercredi à 19 h 30, puis le dimanche à 20 h 30, sur les ondes de TVA.

Rappelons que l'émission hautement piquante de Marc-André, Hot Ones Québec, sera de retour pour une 2e saison cet automne, sur la plateforme illico+. Découvrez ici les personnalités connues qui ont accepté de se prêter au jeu.