Marthe Laverdière mettra du piquant dans cette émission de TVA cet automne

La sympathique et attachante Marthe Laverdière fait partie de la liste des invités de Marc-André Grondin dans la deuxième saison de Hot Ones Québec, où elle devra affronter des sauces de plus en plus piquantes.

Rencontré récemment, l'animateur nous parlait de son tête-à-tête épicé avec l'horticultrice la plus populaire du Québec.

« Je l'ai adorée », dit-il d'abord. « Je ne la connaissais pas beaucoup. C'est probablement la femme la plus authentique sur Terre. Et en même temps, très philosophe. »

« J'ai eu un bon coup de coeur », ajoute-t-il.

De l'heure et demie que j'ai passée avec elle, elle m'a beaucoup touché cette madame-là. Elle punche, elle est drôle, mais elle a de belles réflexions, elle est très connectée à la Terre, mais très connectée à elle-même, aussi.

Est-ce que Marthe est à l'aise avec le piquant? « Pas tant que ça », nous dit l'animateur en riant.

Parmi les autres personnalités qu'il recevra à sa table cette saison, on note Claude Legault.

Marc-André Grondin confie qu'il a trouvé difficile de trouver des sujets qui n'avaient jamais - ou peu - été abordés avec lui à la télé. « J'en ai lu des entrevues! Le dossier de recherche était immense », dit-il. « J'ai trouvé ça plus difficile de trouver des angles différents. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais on a passé un foutu beau moment, en tout cas. »

Martin Matte, Alicia Moffet, Anne-Marie Losique, Mégan Brouillard et Arnaud Soly seront aussi de cette deuxième mouture.

Les nouveaux épisodes seront disponibles dès le 9 octobre, à raison de 2 épisodes par semaine, sur illico+.