Un premier départ très émotif à Masterchef Québec

La compétition culinaire la plus relevée du Québec reprenait ce soir sur les ondes de TVA, alors que le tout premier défi d'élimination de Masterchef Québec était présenté. Pour l'occasion, Jean-Philippe Dion était présent à titre de juge invité, en compagnie d'une personnalité que vous aimez beaucoup. Découvrez son identité ici.

En outre, inutile de mentionner que la tension était au rendez-vous, alors que les candidats ont tout donné pour éviter de quitter la cuisine. Au cours de ce défi, chaque apprenti chef devait représenter son rêve culinaire en un plat, donnant lieu à des moments particulièrement touchants. C'est finalement Jim Meunier qui a dû remettre son tablier. Ce dernier n'a pas su convaincre le panel de juges qui, de leur avis, a servi un plat au potentiel inachevé.

Voyez une photo ci-dessous.

Aussitôt, la déception s'est dessinée sur le visage du courtier immobilier de 41 ans, qui devient ainsi le premier participant éliminé de la 3e saison de Masterchef Québec. « J'ai donné ce que j'avais à donner », a-t-il avoué avant de franchir les portes de la célèbre cuisine. En studio, le départ de Jim a causé la surprise et a donné lieu à un grand moment d'émotion, puisque cela ouvre le bal d'une nouvelle salve d'éliminations menant au couronnement du gagnant ou de la gagnante dans quelques mois.

Par ailleurs, les téléspectateurs se sont également avérés déçus de la décision des juges, précisant que le candidat s'était pourtant bien défendu derrière les fourneaux.

Nous ne pouvons que saluer le savoir-faire des candidats, qui sera une fois de plus mis à l'épreuve cette semaine, alors que le nouveau défi qui leur sera proposé lundi s'annonce captivant. Ceux-ci devront en effet ouvrir la toute première boîte mystère de la saison, les amenant à faire tour à tour un choix crucial qui aura un impact sur le reste du groupe.

Un peu plus tard dans la semaine, deux personnes chères aux juges débarqueront dans la cuisine pour dévoiler de nouveaux défis mettant en valeur Stefano Faita et Martin Picard. Il n'y a pas à dire, la compétition chauffe de plus belle et promet d'être aussi étonnante que délicieuse!

Masterchef Québec est diffusé le dimanche à 20 h 30 et du lundi au mercredi à 19 h 30, sur les ondes de TVA.