Une invitée que vous aimez beaucoup à Masterchef Québec dimanche

En fonction de son nouvel horaire, Masterchef Québec présente un épisode d'une heure chaque dimanche cette saison.

Ce dimanche, les téléspectatrices et téléspectateurs assisteront à la première élimination de la saison, au terme d'une semaine où le travail d'équipe aura été à l'honneur.

Pour cette grande soirée d'élimination, les juges offriront un moment émouvant aux candidats. Entre rêve et réalité, les concurrents devront cuisiner un plat significatif, chargé d'émotions. Ça promet!

Les candidats peineront à trouver leurs repères dans le garde-manger, ce qui risque d'être moins le cas pour la suite.

Voyez un extrait ci-dessous.

En ce sens, nous aurons droit à pas un, mais bien deux invités ce dimanche.

Le producteur et animateur Jean-Philippe Dion sera présent, accompagné de la grande gagnante de la plus récente édition de Star Académie, Mia Tinayre. Nous serons heureux de les retrouver dans ce contexte différent.

Qui, selon vous, sera le premier ou la première à quitter la cuisine de Masterchef?

Il faudra être au rendez-vous ce dimanche dès 20 h 30 sur les ondes de TVA pour le savoir.