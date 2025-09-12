Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Une invitée que vous aimez beaucoup à Masterchef Québec dimanche

Qui sera le premier exclu de la saison?

Masterchef Québec
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

En fonction de son nouvel horaire, Masterchef Québec présente un épisode d'une heure chaque dimanche cette saison.

Ce dimanche, les téléspectatrices et téléspectateurs assisteront à la première élimination de la saison, au terme d'une semaine où le travail d'équipe aura été à l'honneur.

Pour cette grande soirée d'élimination, les juges offriront un moment émouvant aux candidats. Entre rêve et réalité, les concurrents devront cuisiner un plat significatif, chargé d'émotions. Ça promet!

Les candidats peineront à trouver leurs repères dans le garde-manger, ce qui risque d'être moins le cas pour la suite.

Voyez un extrait ci-dessous.

En ce sens, nous aurons droit à pas un, mais bien deux invités ce dimanche.

Le producteur et animateur Jean-Philippe Dion sera présent, accompagné de la grande gagnante de la plus récente édition de Star Académie, Mia Tinayre. Nous serons heureux de les retrouver dans ce contexte différent.

Qui, selon vous, sera le premier ou la première à quitter la cuisine de Masterchef?

Il faudra être au rendez-vous ce dimanche dès 20 h 30 sur les ondes de TVA pour le savoir.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.23.11 - c4667f18