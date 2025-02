Masterchef Québec revient pour une 3e saison avec un ajout majeur : Les téléspectateurs ont été entendus

Depuis le début de l'aventure Masterchef Québec, les téléspectateurs réclament un format d'une heure, comme c'est la coutume dans d'autres pays. Si la production tient toujours à son format quotidien - que nous adorons de notre côté - on nous annonce aujourd'hui une formidable nouvelle qui risque de faire le bonheur de tous.

En effet, l'automne prochain, pour la troisième saison, TVA et productions Pixcom proposeront un épisode de 60 minutes chaque dimanche, en plus des épisodes présentés quotidiennement du lundi au jeudi. Nous en aurons donc beaucoup plus pour notre « argent »!

Les épisodes du dimanche suivront une saison bonifiée de Chanteurs masqués, dont les épisodes auront dorénavant 90 minutes, tous les dimanches.

« Encore une fois, TVA est ravi de confirmer que les dimanches soirs de l'automne en mettront plein les yeux à ses téléspectateurs grâce à une programmation riche et variée, qui possède tous les atouts pour plaire à toutes les générations. Grâce à leur nouvelle formule, Chanteurs masqués et MasterChef Québec captiveront encore plus les auditoires de TVA et de TVA+ et leur feront passer des moments riches en émotions », souligne Nathalie Fabien, directrice principale, Chaînes et programmation, Groupe TVA.

« Chanteurs masqués et MasterChef sont des marques fortes et appréciées des téléspectateurs. Québecor Contenu est particulièrement fière de ces deux adaptations québécoises, produites en collaboration avec des producteurs d'ici de talent. Ces projets contribuent à enrichir le paysage télévisuel et à affirmer la place de notre créativité sur les scènes locale et internationale. Grâce à leurs formats de diffusion renouvelés, ils offriront le contenu le plus divertissement au public de TVA », précise Nadège Pouyez, directrice générale, Contenus originaux, Québecor Contenu.

Les téléspectateurs de TVA retrouveront les chefs de renom Martin Picard et Stefano Faita à la barre de la troisième saison. Dans ce nouveau format, en plus de la célèbre Boîte mystère, des défis techniques ou créatifs attendent les chefs amateurs qui rivaliseront entre eux dans le but d'impressionner les juges. Le gagnant ou la gagnante de la saison 3 repartira avec un grand prix en argent, sans oublier le prestigieux trophée tant convoité de Masterchef Québec.

Serez-vous au rendez-vous pour cette édition bonifiée? Nous OUI!

Rappelons que les fans auront aussi droit à une édition junior de Masterchef Québec ce printemps. Rencontrez les jeunes candidates et candidats ici!