Dans le feu de l'action

Reçu par Jean-Charles Lajoie dans son magnifique domaine de Shefford, un athlète professionnel cuisinera sa recette fétiche sous la supervision d'un chef reconnu. Le but? Sublimer la recette de l'invité grâce au talent et à l'expertise de l'un des cinq chefs les plus réputés du Québec. Chaque émission se terminera à table pour déguster la nouvelle version de la recette, sur la terrasse devant le coucher de soleil ou autour de la piscine, avec les proches de l'athlète. Qu'ils proviennent du monde du hockey, du football, de la boxe, de la MMA, du soccer ou autre, les athlètes invités ont tous atteint les plus hautes sphères dans leur discipline respective. Encore actifs ou retraités, ils aborderont les coulisses fascinantes du sport professionnel. Les téléspectateurs apprendront assurément à les découvrir sous un nouveau jour!