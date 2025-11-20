Accueil
Découvrez les premières images de l'édition des fêtes de Masterchef Québec

La petite Romane de Masterchef Junior y fait une apparition charmante!

Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

TVA dévoile les premières images de Masterchef Québec des fêtes, une édition spéciale dans laquelle des célébrités s'affrontent aux fourneaux pour une journée seulement.

Cette année, Sonia Vachon, Clodine Desrochers, Simon Boulerice, Christine Morency, Réal Béland et Pierre-Olivier Zappa ont accepté de relever le défi, pour notre plus grand bonheur.

Ceux-ci auront donc différents défis, en lien avec les fêtes, à réaliser dans l'espace d'une journée très occupée. Plus précisément, pour remporter les honneurs et un prix de 10 000 $ pour la fondation de leur choix, ceux-ci devront réaliser trois épreuves en lien avec les réjouissances de fin d’année.

Ce rassemblement festif sera évidemment présidé par les juges Stefano Faita et Martin Picard, qui arborent leur plus beau sourire pour l'occasion.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

D'anciens candidats de Masterchef Québec et Masterchef Junior Québec y font une apparition, dont l'irrésistible petite Romane, qui jouera les lutines pour une livraison exprès.

C'est évidemment à ne pas manquer, le dimanche 14 décembre à 20 h sur les ondes de TVA et sur TVA+.

