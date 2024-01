Deux candidats de 5 gars pour moi répondent à une question fréquemment posée par les fans

La deuxième saison de 5 gars pour moi est diffusée en ce moment sur les ondes de TVA.

Un commentaire récurrent des téléspectateurs (et une chose qui nous chicotait aussi beaucoup) est la taille et l'opulence des maisons des participant.e.s. qui reçoivent les cinq prétendants. Ont-ils vraiment tous un emploi qui leur permet d'être propriétaires d'une baraque aussi énorme? Dans l'émission, les participants font faire le tour du propriétaire à leurs prétendants en spécifiant qu'il s'agit de leur demeure.

La question a été posée sur un groupe de discussion sur Facebook et deux candidats ont généreusement éclairé nos lanternes.

D'abord, Tristan, que l'on a pu voir dans l'épisode de cette semaine, indique :

« Pour mon épisode, la production a loué une maison même si la mienne est plus grande parce qu'il y a une équipe de tournage et ils pensent à l'éclairage et les angles de vue donc… »

Bianca, que l'on verra dans la neuvième semaine, abonde dans le même sens.

« En premier lieu, les maisons fournies ne sont pas à nous simplement par question de sécurité suite au passage des candidats et aussi avec les shots du quartier et de drone qui sont tournés, certains téléspectateurs reconnaissaient l’endroit où vivaient les candidates.

Par contre, j’ai 34 ans et je vis dans une belle maison seule que je paye parce que j'ai travaillé et je travaille très fort !

Mon métier me permet de pouvoir me le permettre ! 😌 »

Tout s'explique!

Rappelons que le format de 5 gars pour moi a changé cette année, passant d'une demi-heure quatre fois par semaine à une heure le mercredi soir. Cette nouvelle mouture plus resserrée n'est pas désagréable, au contraire : elle permet d'éliminer le superflu.

Comme lors de la première saison, on retrouve plusieurs spécimens colorés au sein du casting. Les femmes (et Tristan, le célibataire de cette semaine, premier gai à l'émission) sont toutes de jeunes professionnelles assumées, dégourdies et transparentes, mais les hommes qu'elles ont sélectionnés ont... quelques failles, que le montage fait bien ressortir (pour notre plus grand bonheur).

Précisons au passage qu'Anne-Elisabeth Bossé est beaucoup plus à l'aise dans son rôle d'animatrice cette fois-ci qu'en 2022. On espère quand même que - si saison 3 il y a - elle osera un humour encore plus cinglant. Il y a quelque chose d'un peu décalé et charmant à faire avec 5 gars pour moi et on y est presque...

Notons que les 13 épisodes de la saison 2 sont tous disponibles dès maintenant sur la plateforme VRAI.