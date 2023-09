5 gars pour moi

Chaque semaine, une nouvelle participante accueille cinq prétendants chez elle, dans sa maison, à la manière d’un blind date géant rempli de surprises. Ensemble 24/ 24, les six célibataires vivent des moments privilégiés lors d’activités, de sorties et de rencontres avec la famille et les amis de la candidate. À la fin de chaque épisode, elle doit toutefois dire au revoir à l’un d’eux, car le but est de terminer la semaine avec celui qui l’aura le plus charmée.

En apprenant à se connaître sans artifice, tels qu’ils sont au quotidien, ces parfaits étrangers vivent l’ultime jeu de la séduction. Bien sûr, des relations se bâtissent aussi entre les hommes : rivalité masculine et bromance sont au menu !