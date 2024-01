Voyez un aperçu de la prochaine candidate à 5 gars pour moi (vidéo)

La semaine prochaine à 5 gars pour moi, ce sera au tour de Magalie, 28 ans, de recevoir chez elle (est-ce vraiment tourné chez les candidats? Nous répondons, ici) les cinq célibataires. Voyez ci-haut un premier extrait de l'épisode.

Décrite comme une femme drôle et vive, la conseillère en contenu média présentera ses prétendants à ses sœurs, qui ne mâcheront pas leurs mots... Ces dernières feront comprendre aux célibataires qu’ils devront mettre le paquet pour charmer Magalie.

Deux anciens candidats joueront aux espions et dévoileront à Magalie des informations chocs sur ses colocs de la semaine. Ces révélations auront l’effet d’une bombe pour Magalie et viendront compliquer son choix, déjà difficile.

Rappelons que si le concept de 5 gars pour moi s'avère assez tracé d'avance, les candidat.e.s. (et la production) ont décidé de jouer davantage avec les règles établies cette fois, ce qui confère au format une certaine imprévisibilité dont on se délecte la plupart du temps... Mais les épisodes ne manquent pas d'embarras en tous genres. Lisez-en plus sur nos impressions de la saison, dans cet article.

Les épisodes sont déjà tous disponibles sur la plateforme VRAI pour une écoute en rafale. À la télévision en direct, les émissions étaient diffusées le mercredi, à 20 h, mais elles sont maintenant remplacées par Hôpital New Amsterdam. L'émission 5 gars pour moi a, elle, été repositionnée les vendredis soirs à 21 h, dès le 2 février. Apprenez pourquoi dans cet autre article.

Voyez ci-dessous un autre segment assez prometteur concernant ce prochain épisode. Un candidat, apparemment, sans défauts, fait réagir la célibataire...