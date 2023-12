Des changements importants pour 5 gars pour moi, mais encore autant de malaises

La première saison de 5 gars pour moi avait engendré un succès tout à fait respectable lors de sa diffusion sur les ondes de TVA au printemps 2022.

La téléréalité revient avec une deuxième mouture revampée près de deux ans plus tard. Cette fois, l'émission sera présentée dans un format de 60 minutes une fois par semaine (le mercredi), plutôt que 30 minutes du lundi au jeudi. Avec cette nouvelle refonte compressée, il n'y a pas de temps à perdre. Les prétendants déposent leurs valises dans l'entrée de la ou du célibataire et déjà les activités, les repas arrosés et les rencontres avec les proches se succèdent. S'il y avait beaucoup de superflus dans le format de 4 X 30 minutes, on est un peu bousculé dans le 1 X 60 minutes.

Les cinq premiers épisodes sont disponibles dès maintenant sur la plateforme VRAI. Il est donc déjà possible de rencontrer les premières candidates et le candidat coloré.e.s de cette année. Ceux-ci n'ont pas la langue dans leur poche. Ils se présentent avec beaucoup d'assurance et connaissent plutôt bien leurs limites personnelles. Ils sont, certes, excessivement distrayants, mais pour la diversité, on repassera. Ils ont tous assez bien réussis professionnellement, flashant leur luxueuse demeure et étalant sans tabou leurs nombreuses conquêtes passées. Chose certaine, il n'y a pas de puritanisme réactionnaire à 5 gars pour moi, on est dans le libre arbitre.

Si plusieurs ont trouvé qu'il n'y avait pas assez de malaises dans OD cette saison, ils seront heureux d'apprendre que 5 gars pour moi ne manque pas d'embarras en tous genres. Si la plupart des candidats principaux semblent participer à l'émission pour les bonnes raisons (trouver l'amour), ce n'est pas le cas de tous les prétendants. Quelques-uns ne veulent que de la visibilité, ce qui crée certains moments gênants, qu'on dévore avec un plaisir coupable. L'attitude de certains d'entre eux, dont l'intention était clairement de provoquer, risque de vous faire grimper dans les rideaux.

Si le concept de 5 gars pour moi s'avère assez tracé d'avance, les candidat.e.s. (et la production) ont décidé de jouer davantage avec les règles établies cette fois, ce qui confère au format une certaine imprévisibilité dont on se délecte la plupart du temps. Ne vous étonnez donc pas de voir le même Don Juan dans deux semaines différentes et des candidats se faire exclure plus vite que leur ombre.

La narratrice Anne-Elisabeth Bossé est plus assumée et grinçante que la dernière fois, mais elle n'a pas encore atteint le niveau de désinvolture que dicte ce concept caustique.

5 gars pour moi sera présentée dès le mercredi 10 janvier à 20 h sur les ondes de TVA. Si vous avez besoin de votre dose de malaises dès maintenant, vous pouvez regarder les cinq premiers épisodes sur VRAI.