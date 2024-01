TVA joue au ping-pong avec certaines émissions de sa grille horaire cette saison.

Après avoir retiré la 5e saison de la série doublée Hôpital New Amsterdam de son calendrier de l'hiver 2024 (qui devait être diffusée les mardis soir à 21 h), elle a finalement décidé de la remettre quelques semaines après le début de la saison.

Hôpital New Amsterdam prendra la place de 5 gars pour moi les mercredis à 20 h à compter du 2 février.

L'émission 5 gars pour moi a, elle, été repositionnée les vendredis soirs à 21 h.

Ce changement s'explique peut-être par le succès plus que mitigé de 5 gars pour moi qui ne se retrouve pas parmi les 17 émissions les plus populaires, répertoriées par la firme Numéris. Ainsi, on sait qu'elle est regardée par moins de 350 000 téléspectateurs chaque semaine (294 000 téléspectateurs mercredi dernier, selon Richard Therrien du Soleil). Le fait que tous les épisodes de la téléréalité soient disponibles sur la plateforme VRAI influence irrémédiablement les cotes d'écoute à TVA.

Précisons que la 5e saison de Hôpital New Amsterdam n'est pas inédite non plus. Elle a été présentée sur la chaîne spécialisée Moi et Cie très récemment. Cette cinquième mouture est la dernière de la série. Elle compte 13 épisodes.

Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la série New Amsterdam, en voici la description officielle : Le Dr Max Goodwin est brillant, charmant – et le nouveau directeur du plus ancien hôpital public d'Amérique. Alors qu'il s'efforce de déjouer la bureaucratie pour fournir des soins exceptionnels, les médecins et le personnel doutent de ses pratiques. Ils ont déjà entendu cela et personne d’autre n’a tenu ces promesses. N'acceptant pas le « non » comme réponse, Max bouleverse le statu quo et prouve qu'il ne reculera devant rien pour insuffler une nouvelle vie à cet hôpital en sous-effectif, sous-financé et sous-estimé – le seul au monde capable de soigner les patients Ebola, prisonniers de Rikers Island et le président des États-Unis sous un même toit – et lui redonner la gloire qui l’a mise sur la mappe.

5 gars pour moi, de son côté, est une téléréalité dans laquelle une ou un célibataire tente de trouver le véritable amour parmi cinq prétendants en une semaine. Elle partage son quotidien avec eux dans le but d'apprendre à les connaître et voir avec lequel elle a le plus d’affinités. Rappelons que deux candidats de l'émission ont répondu cette semaine à une question que bien des téléspectateurs se posaient. Lisez le tout ici.