La semaine dernière, nous apprenions que TVA avait décidé de changer sa téléréalité 5 gars pour moi de case horaire, passant du mercredi 20 h au vendredi 21 h.

Ainsi, ce vendredi, nous découvrions la nouvelle célibataire principale : Magalie, 28 ans, conseillère en contenu média.

Comme les autres femmes (et l'homme) avant elle, Magalie recevait cinq prétendants chez elle pendant une semaine. Chaque jour, elle éliminait l'un d'entre eux jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un, celui avec lequel elle croyait avoir le plus grand potentiel amoureux.

La jeune femme a donc terminé son aventure avec un certain Vincent, monteur de ligne de Saint-Jérôme (voyez une photo au bas de l'article). Celui-ci, rapidement identifié comme un « bad boy », autant par les soeurs de la célibataire que par les téléspectateurs, l'a « ghostée » après un seul rendez-vous galant. Cette déclaration de la part de la narratrice à la toute fin de l'épisode a encouragé les téléspectateurs à déverser leur fiel sur les réseaux sociaux.

« Elle aurait du voir les red flag! Pauvre fille tout le monde lui a dit de ne pas prendre lui !! »

« Pourquoi faire appel à ses amis et faire tout le contraire. Elle a choisi le pire, c’est n’importe quoi. »

« Je n'en reviens pas de ses choix, elle doit attendre de maturer avant de dater. »

« Pauvre fille, à la 2e date il ne s'est même pas présenté. Cela voulait tout dire, il n'était nullement intéressé à elle. Tout ce qu'il voulait, c'était de gagner la partie. Les autres étaient plus sérieux que lui. Un vrai de vrai "bad boy". »

Comme plusieurs le mentionnent, Vincent a visiblement participé davantage à l'émission pour se pavaner devant les caméras que pour réellement trouver l'amour. Espérons quand même que le coeur de Magalie n'a pas été trop malmené dans le processus...

La production a décidé de profiter du besoin d'attention de Vincent en l'invitant à participer à une autre semaine. Ainsi, nous le retrouverons la semaine prochaine avec une autre candidate. Disons que les choses se sont un peu moins bien passés pour lui cette fois-là...

