Le premier épisode de Si on s'aimait célébrités a été diffusé lundi sur les ondes de TVA.

Les célibataires ont tous rencontré quatre prétendants dans un contexte de speed dating.

En plus de la complimenter allègrement, l'un des aspirants de Joanie Guérin prétendait être un expert œnologue, en « humectant » son vin. Comme Jean-François Breau l'a mentionné en visionnant l'émission, l'expression juste est « humer » son vin.

Ce flamboyant personnage n'en est pas à sa première expérience de téléréalité. En effet, les plus vigilants auront remarqué que Jérémie a aussi participé à 5 gars pour moi en janvier 2024.

Il s'agit du prétendant qui avait pris un bain, un mimosa à la main, dans la salle de bain de la candidate. Vous en souvenez-vous?

Voyez des images ci-dessous.

Rappelons que Joanie Guérin a eu droit à un autre malaise au cours de son speed dating. Apprenez-en plus ici.

Si on s'aimait célébrités ne manquera certainement pas de nous faire rire et de nous émouvoir. D'ailleurs, une autre candidate vedette, la comédienne Sophie Bourgeois, devra demander l'arrêt des tournages en raison d'un trop-plein d'émotions plus tard cette saison. Plus de détails ici.