Si on s'aimait Célébrités : Une situation force Sophie Bourgeois à demander l'arrêt des tournages

Le premier épisode de Si on s'aimait Célébrités a été diffusé lundi soir et une bande-annonce de ce qui attend les quatre célibataires au fil de la saison a été diffusée en ouverture.

À la fin de celle-ci, on pouvait voir l'actrice Sophie Bourgeois demander l'arrêt des tournages, le visage en larmes.

C'est à la suite d'une activité avec son prétendant (nous ne vous relèverons pas les détails de celle-ci pour garder un peu de mystère autour de ce moment d'une grande intensité) que la comédienne a demandé à l'équipe d'arrêter le tournage.

C'est ça qu'on voit, là, quand je bloque les caméras, j'ai fait : "Wo! Là, on est trop dans l'intimité!"

Ce n'est pas uniquement la situation avec son partenaire qui a déclenché sa crise.

« Aussi, il venait de m'arriver un événement avec mes deux enfants dans le métro de Montréal qui m'avait profondément troublée. Il y avait deux individus, souls et gelés, dont un a échappé une bouteille sur son pied et ça pissait le sang. Pis mes enfants ont vu ça. Fait que j'étais très troublée par la toxicomanie. »

Le reste des tournages se sont déroulés dans le bonheur, l'entraide et l'ouverture pour Sophie.

La rencontre avec Louise une fois par semaine, c'est le fun, mais c'est éprouvant. Tu sors de là, tu pleures, tu es confrontée, tu travailles sur toi-même. C'est profond.

« Mais avec l'équipe de tournage [NDLR : chaque célébrité se fait attribuer une petite équipe à elle], ils m'ont vraiment donné le meilleur réalisateur », enchaîne-t-elle. « Mon amie, ma productrice, elle m'avait dit : "Tu le sais, moi, je t'aime, mais peut-être tu ne pourras pas être partout comme tu es dans nos shows avec nous. Laisse aller." »

Elle ajoute : « Finalement, je suis tombée sur un réalisateur qui me laissait toute la place. C'était débile. Des fois, je me mêlais de l'éclairage, des fois du contenu. J'ai été complètement accueillie dans tout ce que je suis comme centre au soccer. Je ne le fais pas pour me mêler de la job des autres, je le fais pour que le show soit bon. C'est comme s'il comprenait mes intentions et il m'a laissé toute la place. »

Si on s'aimait célébrités est diffusé les lundis soirs à 20 h sur les ondes de TVA.