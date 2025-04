Si on s'aimait célébrités nous fait déjà réagir : Joanie Guérin explique ce moment de malaise

Ce lundi était présenté le premier épisode de la nouvelle saison de Si on s'aimait, dans laquelle on retrouve cette fois quatre célébrités prêtent à s'investir dans cette aventure pour en apprendre plus sur eux-mêmes et peut-être trouver l'amour. Qui sait?

Parmi ceux-ci, on retrouve la comédienne Joanie Guérin, qu'on a pu voir dans de nombreuses productions télévisuelles, dont la plus récente est Indéfendable. Elle y interprétait une femme en querelle avec sa soeur.

Dès le départ, le périple de Joanie s'est avéré assez émouvant, alors que la jeune femme semble avoir perdu confiance en elle après une séparation. Elle peine tristement à trouver sa valeur sur le marché du célibat.

En ce sens, un événement survenu dans le premier épisode n'a certainement pas aidé. Avez-vous été nombreux à réagir dans votre salon, comme nous? La réaction du nouveau couple témoin, Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau, valait son pesant d'or, alors qu'ils se sont écriés pour nous tous!

Joanie est tombée sur un prétendant qui pense que la chimie pousse dans les arbres ou qu'elle peut se créer en quelques secondes. Si la vie était comme ça...

Lorsqu'elle lui a demandé s'il se sentait prêt à vivre une aventure comme Si on s'aimait célébrités, le prétendant en question a répondu « Je ne pourrais pas dire que j'ai une connexion », ce à quoi la comédienne a rétorqué « Je comprends, faque bye. »

De leur salon, Marie-Ève et Jean-François ont crié de stupéfaction. Ce fut la réaction de tout le monde lors du visionnement de presse, en présence de toute l'équipe de la série. On ajoute à cela un très justifié « Go girl! »

À ce propos, Joanie nous explique comment elle a vécu la scène : « Quand il est arrivé, je ne veux rien enlever à la générosité de ce gars-là, sa présence, mais je me suis dit, "ce n'est pas du tout mon genre". Moi, je n'étais vraiment pas du tout là... J'ai quand même voulu découvrir sa vie, j'essayais de rester dans l'ouverture par rapport à ça. »

Elle poursuit en nous expliquant comment ce moment l'a fait sentir : « Il me répond ça, et ç'a le mérite d'être clair. Je pense qu'il y avait de la nervosité peut-être dans sa réponse, mais après, moi je me suis dit, pour vrai, je vais m'exposer cinq fois à ça, cinq fois à un potentiel rejet? C'était une journée très, très prenante. Parce que ce choix-là, les candidats qu'on me présente et le choix que je vais faire vont déterminer toute mon expérience. Est-ce que je vais travailler vraiment ce que j'ai à travailler ou je vais passer à côté de mon expérience? Je pense qu'on a tout le temps des choses à travailler, mais c'est ça qui a été un peu stressant cette journée-là. Je suis sortie de là brûlée ben raide. Mais un coup que ça a été fait, que j'ai su que le gars que j'ai choisi embarquait, ça s'est apaisé quand même et on a pu entrer dans quelque chose. »

Après coup, la comédienne parlait en ces termes de son expérience : « L'expérience humaine, tant dans les rencontres que j'ai faites, dans les enjeux que j'ai vécus, dans l'équipe que j'ai rencontrée, il y a une équipe qui débarque dans ta maison, dans ta vie, qui s'intéresse à toi. Ça m'a apporté de l'amour, de la joie, du réconfort. C'est un boost de validation et d'amour. Ça m'a vraiment apporté beaucoup. »

La saison de Si on s'aimait célébrités se poursuit les lundis à 20 h sur les ondes de TVA.

Voici tout ce qu'on pouvait vous dire après avoir visionné les deux premiers épisodes.