Les nouveaux animateurs de Si on s'aimait célébrités sont tout simplement parfaits!

Fort du succès des quatre premières saisons, TVA proposera à compter du 31 mars la cinquième saison de Si on s'aimait, dans laquelle on assiste cette fois au parcours amoureux de quatre célébrités bien sympathiques. Anick Dumontet, Sophie Bourgeois, Joanie Guérin et Maxence Garneau ont courageusement accepté de se prêter au jeu de la populaire téléréalité pour en apprendre plus sur eux-mêmes et peut-être ouvrir une porte sur l'amour. Qui sait? Ce faisant, ils ont accepté de nous laisser entrer dans leur intimité, d'être les témoins privilégiés de leurs forces et de leurs faiblesses et de se montrer vulnérables, au vu et au su d'un public captif. Ils peuvent bien sûr compter sur Louise Sigouin pour les accompagner avec bienveillance dans ce périple.

La première chose que l'on remarque en visionnant ces nouveaux épisodes, c'est à quel point les nouveaux animateurs Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau, qui forment le couple témoin, sont parfaits pour le mandat. Ceux-ci s'immiscent avec facilité dans ce concept bien-aimé, donnant leur ton aux épisodes, toujours entre les rires, la tendresse et l'émotion. En ce sens, Jean-François Breau s'avère être un grand sensible et c'est tellement beau!

Alors qu'ils succèdent à Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge, qui occupaient ce poste depuis quatre saisons, les nouveaux animateurs s'estiment heureux de pouvoir maintenant faire leur place au sein de ce concept, eux qui étaient déjà des adeptes de Si on s'aimait avant d'y participer.

« Je pense que d'abord, c'est de reconnaître le travail qui a été fait. Émily et Guillaume ont fait un travail formidable. Ils font partie de ce succès d'émission là, avec Louise », affirme d'emblée Marie-Ève.

« Ils ont ouvert des auditions et on nous a appelés pour aller auditionner. De un, on a été honorés qu'on pense à nous pour ça. De deux, on s'est dit : "Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que d'être juste nous-mêmes?" Si ça fit, ça fit. Si ça ne fit pas, ça ne fit pas. On a toujours abordé tous les projets professionnels de notre vie et personnels comme ça. Le reste, on n'a pas de pouvoir dessus. »

Elle poursuit : « Je comprends les émotions que ça peut créer parce qu'une émission, tu t'attaches. Tu t'attaches à Louise, tu t'attaches aux participants, tu t'attaches au couple témoin. Des gens qui suivent, des fans qui sont là depuis le début et qui ont appris des choses, bien, tu viens changer des trucs, tu viens changer des cartes, c'est dérangeant. Ça, je le comprends. Mais il faut rester dans l'ouverture de la nouveauté aussi. »

De son côté, Jean-François Breau nous confirme qu'ils ont reçu l'approbation d'Émily Bégin quand la nouvelle a été annoncée, un message qui leur a fait du bien : « Une des premières personnes qui nous a écrit, c'est Émily. Elle nous a dit : "Je suis vraiment contente que ce soit vous autres. Ça va être bon. Ça va être très l'fun." J'ai trouvé ça tellement touchant. »

Avec ce nouveau couple témoin, vous rirez et vous serez émus. Ils sont authentiques, amusants, perspicaces et un brin irrévérencieux. Tout ce qu'on aime quoi! C'est PAR-FAIT!

Quant aux candidats, il sera impossible de ne pas s'y attacher, en les voyant faire leurs premières rencontres avec leurs prétendants, donc certaines sont plus malaisantes que d'autres. La production a choisi des candidats qui représentent plusieurs aspects du célibat. Anik s'est créé une carapace pour ne pas avoir mal. Après un éclatement familial difficile, Sophie a tout simplement oublié l'idée du couple pour se consacrer à ses projets personnels. Joanie souhaite plus que jamais trouver l'amour, mais elle manque de confiance en elle et, malheureusement, elle se considère souvent indigne des autres. Pourtant, elle est magnifique, lumineuse, pertinente et intéressante. Elle a souvent été déçue par ses rencontres dans les dernières années, qui lui ont laissé un goût amer. Enfin, Maxence vous émouvra sans détour avec son parcours de vie, qui a fait de lui un éternel célibataire. Se laisseront-ils aller vers l'amour?

Les premières rencontres, qui sont toujours un moment captivant de l'aventure, vous feront souvent sourciller. Entre un prétendant stressé qui en perd son vocabulaire, un rendez-vous qui se termine abruptement après quelques minutes (« ben OK bye »), un prétendant qui « humecte » son vin et bien d'autres comportements étranges ou intenses (👋 le message en parchemin avec une clé), il y a de quoi se divertir avec cette nouvelle saison bonbon, dans laquelle Louise Sigouin semble plus à l'aise que jamais. Elle nous offrira d'ailleurs un magnifique moment d'émotion dès le deuxième épisode.

Petit changement de format ce printemps. Plutôt que d'opter pour un format quotidien de quatre épisodes de 30 minutes par semaine, la production a choisi d'offrir un épisode d'une heure par semaine. C'est franchement bien, même si on en prendrait toujours plus!

C'est à ne pas manquer à compter du lundi 31 mars à 20 h sur les ondes de TVA.