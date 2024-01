Frédéric Pierre revient sur son En direct de l'univers : « je ne m’en remettrai jamais »

Samedi dernier à En direct de l'univers, l'équipe de France Beaudoin recevait, sur son siège pivotant, le comédien, animateur et scénariste Frédéric Pierre. L'univers qui lui a été proposé, assez époustouflant, mélangeait les genres et les influences.

De nombreux artistes ont tenu à donner un coup d'épaule, offrant un moment musical exceptionnel.

Au lendemain de sa participation à l'émission, le comédien est revenu avec émotion sur le moment qu'il venait de vivre, en spécifiant d'emblée : « je ne m’en remettrai jamais ». On peut très bien le comprendre!

Il a d'abord tenu à adresser ces mots à France Beaudoin et ses complices : « Tout d’abord un immense merci à toute l’équipe de En direct de l'univers et à France Beaudoin . Vous êtes simplement next level! « Try hard » comme diraient mes enfants. Votre façon de nous encadrer et de vous assurer qu’on aura une expérience hors du quotidien est hallucinante. Mention spéciale à votre directeur musical! I mean…un medley avec Wow d’André Gagnon et Can’t touch this de Mc Hammer... »

Puis, il s'adresse à tous ceux et celles qui ont participé à son univers : « Mes merveilleux amis des Ateliers en Jeux: Maude Campeau Gin Ethier Vincent Léonard Isabelle Lemme Daniel Laflamme Diane Gendron Marilyn Brault Fabien Dupuis Michel Montreuil Michelle Cerone. Vous avez représenté une gang élargie qu’om connait. Vous m’avez tellement ému par votre générosité et votre investissement de soi. Des regards plein d’amour même dans les larmes. En fait, vous me ramenez à l’Amour. Le vrai. Celui où l’autre ne nous appartient pas. Où il est libre d’errer car on sait qu’on va le recroiser. L’Amour qui traverse le temps. Celui où on aime parce…qu’on aime. Parce qu’on a toujours aimé. Parce qu’on aimera toujours. 🙏🏾❤️🙏🏾

Mes merveilleux comparses de Lakay Nou: Catherine Souffront Darbouze (non mais c’est quoi cette voix là!?!?) Fayolle Jean Mireille Metellus (dans la salle) Erich Preach. Merci pour votre amour et votre support. Merci de me suivre dans mes projets fous. M vle limyè a rete sou ou pou toujou. Mèm nou mèm! 🙏🏾❤️🙏🏾

Mes merveilleuses Amies d’Alertes: Mylène St-Sauveur et Sophie Prégent. Vous êtes probablement celles qui me connaissent le plus sur Alertes. Celles avec qui je me suis livré. Vous êtes celles avec qui la relation va en profondeur, au-delà du travail. Merci pour ces deux émouvantes performances SOLO (😱). Vous êtes de grandes interprètes. 🙏🏾❤️🙏🏾

Les chanteurs et chanteuses professionnel.les: Dominique Fils-Aimé Lulu Hughes Wesli Jacques Michel Yama Laurent Genevieve Leclerc Stéphane Archambault. Vous avez tous en commun une grandeur d’âme dont vos oeuvres témoignent. Je suis habitué d’être en relation intime avec vous lorsque j’écoute votre musique. J’étais fier d’ouvrir cette relation à tout le Qc! 🙏🏾❤️🙏🏾 »

Évidemment, il avait aussi des mots doux pour sa famille, dont certains membres sont montés sur scène tandis que d'autres se trouvaient dans l'audience.

