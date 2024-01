Frédéric Pierre ému aux larmes à En direct de l'univers

Après une édition des plus festives au cours de laquelle l'humoriste Mike Ward était à l'honneur, c'était au tour d'une autre personnalité bien connue des Québécois de se retrouver sur le siège de l'invité à En direct de l'univers. En effet, ce samedi soir était dédié à la découverte du volet musical d'un comédien qu'on admire autant pour son talent que pour son intelligence artistique, Frédéric Pierre.

Lors de l'épisode lui étant consacré, de nombreux moments absolument enchanteurs ont été présentés, mais l'un des plus marquants aura sans aucun doute été celui où la mort du père de Frédéric fut abordée. Alors en phase terminale, ce dernier lui avait dit que tout se passerait bien, qu'il n'aurait pas à s'inquiéter. Pour marquer ce moment, Frédéric fut frappé d'un flot de larmes en apercevant Sophie Prégent se diriger sur la scène, pour entonner Dis tout sans rien dire, de Daniel Bélanger. Le tout, dans un numéro à couper le souffle, où seule la voix de l'actrice brillait dans nos coeurs. Frédéric Pierre en fut bouleversé, lui qui a versé quelques larmes. Un moment tellement touchant!

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Sophie et Frédéric se côtoient, eux qui jouent ensemble dans la populaire série de TVA, Alertes. La comédienne gorgée de talent y incarne la capitaine détective Stéphanie Duquette, tandis que Frédéric campe le rôle du fidèle policier Renaud Magloire.

Aussi, l'épisode de la soirée a également été pimenté par la présence d'une foule de visages connus et appréciés de Frédéric, à commencer par sa soeur Véronique, son meilleur ami d'adolescence Daniel et plusieurs autres. Tour à tour, ces derniers ont entonné des titres marquants figurant dans le répertoire de Frédéric, lui qui s'est dit être un véritable amoureux de la musique traditionnelle provenant de partout dans le monde. Un peu plus tôt dans l'émission, la corde sensible du comédien a également été touchée quand Chris de Burgh, un artiste qu'il apprécie depuis l'adolescence, lui a offert Old Friend, un titre qu'il aurait aimé chanter avec son ami Stéphane, désormais décédé. Par ailleurs, pour connaître tout le répertoire musical de la soirée, c'est ici que ça se passe!

Bref, France Beaudoin et toute son équipe se sont une fois de plus surpassées pour nous offrir un rendez-vous télévisuel de qualité, rempli d'émotions, qui surpasse à chaque fois nos attentes les plus élevées. Un vrai bijou. La semaine prochaine, ce sera au tour de Mélanie et Stéphanie, du duo les soeurs Boulay, de nous offrir une parcelle de leur vie musicale. On a hâte!

Enfin, rappelons que le prodigieux comédien a récemment proposé une nouvelle série, Lakay Nou, qui nous immerge dans la réalité d'une famille haïtienne en plein coeur de Montréal. Découvrez ce que nous en avons pensé ici.

L'émission En direct de l'univers est diffusée les samedis à 19 h sur ICI Télé.