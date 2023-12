France Beaudoin pourrait-elle animer l'ADISQ? Elle répond

France Beaudoin était en visite sur le plateau du spécial de Noël de C'est juste de la TV, vendredi soir, pour parler de ses différents projets, dont En direct du jour de l'an.

La productrice a abordé avec les chroniqueurs de l'émission la nouveauté à l'horaire cette année : Les coulisses d'En direct de jour de l'an.

« On a des changements de costumes de notre côté aussi, mais on ne va pas se concentrer là-dessus, parce que les Coulisses du Bye Bye le fait très bien. On est en train de faire des tests actuellement pour enregistrer nos lignes internes, ce qu'on entend dans les casques d'écoute de chacun. Toutes les directives que peut donner Jean-Benoît [Lasanté] au moment où ça se passe. Vous allez voir qu'il chante toutes les tonalités en même temps, dans la régie avec Luc, le réalisateur, pour qu'on comprenne ce qui se passe partout. Les changements de mise en scène, les rebranchements d'instruments, la fébrilité de ceux qui s'amènent jusqu'à ce qu'il y ait un carton rouge pour dire : "Go, tu peux passer la puck, c'est le temps". »

Ne nous en dites pas plus! Nous serons devant notre téléviseur le 1e janvier à 01 h 30 assurément. Rassurez-vous les couche-tôt, il y aura une rediffusion le lendemain (le mardi 2 janvier, à 18 h 30).

L'équipe de l'émission a aussi demandé à France Beaudoin, comme elle est une spécialiste de la musique au Québec, si elle accepterait de remplacer Louis-José Houde à la barre de l'ADISQ. Celle-ci y va sans détour : « Non, non! ».

« Le produire, n'importe quand, ça me ferait un grand plaisir, mais l'animer, non! », insiste-t-elle. « Animer, c'est sous-estimé. Dans le sens que ça prend un timing, ça prend une dégaine, dans le sens de tenir un public, tu as une espèce de stature et de posture qui vient avec ça. »

Alex Perron réfléchit à voix haute et s'imagine un En direct de l'univers, version gala. On aime tout dans cette idée!

À la fin de son entrevue, France Beaudoin lance à l'équipe de C'est juste de la TV, fière d'avoir « régler le cas » de l'ADISQ :

On a trois "debooking" pour vrai et on a déjà une demie-journée de répétition, pouvez-vous régler ce cas-là aussi?!

L'émission des coulisses nous permettra aussi de voir les petits côtés moins jolis de ce spécial de fin d'année si festif, comme les artistes qui se décommandent à la dernière minute, principalement en raison de maladies. La grippe et la COVID courent même chez les vedettes!