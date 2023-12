Pour une quinzième année consécutive, le concepteur, animateur et comédien Philippe Laguë nous propose une édition télévisée de sa populaire émission radiophonique À la semaine prochaine. En compagnie des comédiens Pierre Verville, Michèle Deslauriers, Dominic Paquet, Véronique Claveau et Benoît Paquette, l'émission spéciale du temps des Fêtes sera l'occasion de clore l'année de façon humoristique, et parodies et en chansons.