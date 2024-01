Soirée du 31 décembre : Qui gagne la course aux cotes d'écoute?

Chaque année, Radio-Canada et les créateurs des émissions de fin d'année sont impatients de découvrir combien il y avait de gens rassemblés devant leurs téléviseurs le 31 décembre au soir.

Sans surprise, c'est encore une fois le Bye Bye qui gagne la course aux cotes d'écoute. En 2023, 3 316 000 téléspectateurs ont regardé l'émission en direct, comparativement à 3 222­ 000 l'an dernier. Il s'agit donc d'une hausse d'une centaine de milliers de personnes, dont peuvent être fiers Simon-Olivier Fecteau et sa talentueuse équipe.

Lisez nos impressions de cette soirée humoristique ici.

Infoman 2023 voit aussi son auditoire augmenter par rapport à 2022. 2 750 000 personnes étaient rassemblées à 22 h le 31 décembre pour regarder la revue de fin d'année de Jean-René Dufort. L'animateur a d'ailleurs reçu énormément de félicitations de la part des téléspectateurs sur les réseaux sociaux. De la chanson d'ouverture de Bleu Jeans Bleu, que vous pouvez réentendre ici, à l'extinction de l'année par un avion-citerne en passant par la « rerésurrection du 3e lien » et le podcast Les 3 Fitz, on peut dire qu'Infoman a frappé dans le mille encore une fois cette année (même si on l'accuse encore et toujours d'être complaisant envers les politiciens).