Infoman est heureux de présenter son incomparable revue de fin d'année. En compagnie de ses éternels complices MC Gilles et Chantal Lamarre, Jean-René Dufort pose un regard unique sur les moments marquants d'une année 2023 haute en couleur : les bouleversements climatiques, la montée de la polarisation, la politique fédérale, provinciale et municipale, le retour en force du PQ et encore plus.