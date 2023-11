D’abord dans son jardin et ensuite autour d’une table, l’autrice Kim Thùy accueille des êtres passionnés issus du monde artistique, scientifique, politique, gastronomique ou social. Elle explore, entre autres, la richesse de la différence, de l’écoute, de la parole et des émotions. Des échanges généreux et rieurs, des réflexions enrichissantes, des rencontres improbables, voilà les ingrédients magiques de cette série.