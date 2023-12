André Robitaille nous fait revivre les grands moments des douze dernier mois dans tous les domaines : des arts de la scène à la littérature en passant par la musique, les arts visuels et le cinéma. Une occasion de célébrer nos créateurs et de donner envie aux téléspectateurs de consommer la culture d'ici, tout au long de l'année. Au menu : discussions passionnées avec nos invités, prestations et histoires savoureuses!