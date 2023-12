Le Beach Party de P-A Méthot est un spectacle d'humour et de musique qui célèbre l'été en grand et ce, même en pleine période hivernale! En plus de P-A Méthot, les humoristes Dominic Paquet, Martin Petit, Richardson Zéphir, Silvi Tourigni, Dominic et Martin, Maxim Martin et Mona de Grenoble sont appuyés en musique par Matt Lang, Jonas Tomalty et Patsy Gallant pour faire lever le party avec les meilleures tounes d'été!