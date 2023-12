Le Tricheur vous présente une émission spéciale de Noël tout en musique. Pour participer à ce joyeux party de famille, Éric et Sonny Caouette du groupe 2Frères, Guylaine Tanguay, Dominic Paquet et Brigitte Boisjoli viendront chanter et jouer avec Guy et offrir leurs gains à la Guignolée des médias.