Animé par Stéphane Bellavance dans une ambiance conviviale, Au suivant! est le rendez-vous festif d'ICI Radio-Canada Télé. Alliant l'ambiance électrisante d'un grand plateau de variétés et l'effervescence d'un jeu-questionnaire, Au suivant! est le jeu télévisé le plus enlevant de l'automne! Dans ce jeu, il n'y a pas un candidat, mais une file d'attente de concurrents qui n'espèrent qu'une chose : rejoindre l'animateur sur la pastille de jeu et répondre à des questions de culture générale qui pourraient les mener jusqu'en finale. Chaque fois qu'un candidat prend place sur la pastille, il doit répondre correctement à une série de quatre questions. S'il échoue? On passe au suivant!