Au suivant recrute de nouveaux participants

Après une confusion générale au début de l'année où les téléspectateurs cherchaient Au suivant parmi la grille horaire, l'équipe d'ICI Télé avait dû confirmer que le jeu-questionnaire, qui était diffusé annuellement depuis neuf saisons, ne serait pas de retour cet hiver. Ils espéraient une nouvelle saison, mais ne confirmaient rien.

Heureusement, Radio-Canada annonçait la semaine dernière qu'une dixième saison aurait bel et bien lieu à l'automne prochain. Ce sera encore une fois, pour le bonheur de tous, Stéphane Bellavance qui en sera à l'animation.

Alliant l'ambiance électrisante d'un grand plateau de variétés et l'effervescence d'un jeu-questionnaire, une file de candidats sont en attente et doivent espérer rejoindre l'animateur sur la pastille de jeu pour répondre à un feu roulant de quatre questions. Dès qu'un candidat échoue... On passe au suivant.

Le jeu télévisé est un réel rendez-vous festif pour les téléspectateur depuis 2016 maintenant, qui s'entraînent avec l'animateur et ses invités à tester leurs connaissances et leur vivacité. L'émission vous offre maintenant la chance de mettre à votre tour les pieds sur le plateau à l'ambiance conviviale... et peut-être même d'être l'un des gagnants qui repartiront avec une somme d'argent alléchante. Du moins, si vous pensez avoir ce qu'il faut pour répondre correctement aux questions de culture générale (très générale!) et prendre possession de la chaise de champion.

Voici le formulaire de participation pour déposer votre candidature. Vous avez jusqu'au 12 mai 2024 pour vous inscrire.

D'ailleurs, une autre série produite par Pixcom, animée par Stéphane Bellavance, sera bientôt à l'écran. Cette fois sur les réseaux de TVA, il s'agira d'une téléréalité adaptée d'un format étranger. Apprenez-en plus ici.