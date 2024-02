Stéphane Bellavance sera à la tête d'une nouvelle téléréalité

Ce printemps, une nouvelle téléréalité au concept assez unique s'amènera sur les ondes de TVA. Eh oui, qui dit printemps, dit renouveau et bien entendu... grand ménage! En effet, c'est l'adaptation de Master Cleaners qui portera au Québec le nom de Laver pour gagner, qui fera sa grande entrée parmi la programmation de la chaîne. Le format original de l'émission est Danois, mais a déjà conquis plusieurs pays, dont la France, les États-Unis, la Finlande, l'Allemagne, les Pays-Bas, et l'Italie.

Dans un récent article, nous vous informions que la production était à la recherche de participants de tous les horizons pour participer à cette grande compétition dans laquelle les fervents de propreté doivent démontrer leur efficacité, minutie et créativité. La périodes d'inscription maintenant close, 16 joueurs sélectionnés devront se démarquer dans des épreuves de nettoyage parfois extrêmes et toujours pleines d'humour. Des personnalités invitées, chères au public, viendront ponctuer le plateau pour mettre à l'épreuve les concurrents. Le grand gagnant repartira avec un grand prix en argent.

Jusqu'ici encore tenue secrète, ce n'est qu'aujourd'hui que nous apprenions l'identité de l'animateur en tête d'affiche. Il s'agit du dynamique Stéphane Bellavance, qui saura assurément donner de l'entrain au concours avec son humour distinct et sa bienveillance. Le comédien et animateur qui s'est fait connaître pour ses animations jeunesse, de jeux télé et plus récemment, d'émissions de cuisines comme Moi j'mange était la personnalité tout indiquée pour amuser les spectateurs de tous âges : « Si je disais que je suis un fan de ménage, je ferais beaucoup rire mon entourage. Par contre, jouer avec une gang de passionné(e)s de propreté qui n’ont peur d’aucunes saletés? Ah là, on parle! Les participants pensent connaître tous les secrets de la propreté? J’imagine déjà leur réaction devant ce qui les attend ! En plus de tout le plaisir que j’aurai, je vais apprendre des tonnes de trucs… qui vont peut-être me réconcilier avec le frottage! Merveilleux! », dit Stéphane Bellavance dans le communiqué officiel.

On applaudit cette décision de la production de ne pas avoir sélectionné un capitaine de navire en fonction de ses propres intérêts envers le ménage. On tend à dire que pour que cette première saison soit réussie, il faudra une bonne dose de vivacité d'esprit, de répliques mordantes et d'échanges cocasses pour bien diriger le navire pendant les défis, parfois chaotiques, qui s'annoncent. Nous sommes enthousiastes de découvrir le sympathique animateur à l'oeuvre.

La nouvelle émission Laver pour gagner, ludique et rassembleuse, comptera 11 épisodes de 60 minutes. L'horaire précis est encore à venir.