Une nouvelle téléréalité de TVA est à la recherche des plus grands adeptes de ménage pour son adaptation de Master Cleaners

Quelques jours avant le temps des fêtes, TVA annonçait avec enthousiasme l'arrivée prochaine de Master Cleaners, (le titre francophone est encore à déterminer) dans nos télévisions en 2024. L'adaptation québécoise inédite d'une téléréalité qui met en compétition des passionnés de ménage sera produite par l'équipe de Charles Lafortune de Pixcom, en collaboration avec Québecor Contenu. Ce dernier promet « des moments de grande intensité », dans le communiqué de presse destiné aux médias.

Dans cette grande compétition, des participants de tous âges, fervents de propreté, devront démontrer leur efficacité, minutie et créativité pour se démarquer dans des épreuves de nettoyage parfois extrêmes et toujours pleines d'humour.

Des personnalités invitées, chères au public, viendront ponctuer le plateau pour mettre à l'épreuve les concurrents. Sous la pression constante d'un chronomètre, ces derniers devront convaincre des juges experts de leur mérite pour rester dans la course. À chaque épisode, au moins un candidat devra quitter le studio, créant ainsi une compétition acharnée où, chaque semaine, les participants devront déployer toute leur ingéniosité et leur détermination pour surpasser leurs adversaires.

On ignore toujours qui sera l'animateur de l'émission, ainsi que les invités qui seront reçus, mais les inscriptions sont déjà ouvertes. Comme le format est peu connu des Québécois, mais qu'il rencontre une franche popularité ailleurs sur le globe, on peut s'attendre à un choix de plage horaire stratégique de la part de TVA et possiblement un visage plutôt connu pour piloter le projet. Avez-vous des hypothèses? Qui sont les personnalités ferventes de ménage? Peut-être choisiront-ils plutôt quelqu'un de comique qui œuvre dans l'humour ? Les paris sont ouverts.

Si vous croyez avoir l'étoffe d'un grand champion du ménage, trouvez le formulaire de recrutement ici. Après avoir rempli des informations de base sur votre identité, la production vous demandera en quelques questions de décrire votre relation avec le ménage, votre personnalité, vos produits ménagers favoris, vos forces et faiblesses, vos rêves les plus fous, ainsi que deux photos récentes, plus une courte vidéo de présentation. Aucune expérience devant la caméra n'est requise, là est la beauté d'une téléréalité.

Après s'être lancé dans MasterChef Québec, Pixcom semble sur une belle lancée avec ces compétitions qui forment des rendez-vous rassembleurs pour le public de tout âge : « Les téléspectateurs apprécient particulièrement les compétitions relevées, et TVA est fière d'offrir ce nouveau programme qui s'inscrit parfaitement dans cette lignée. Adrénaline, rebondissements, et surprises sont au programme. »

À noter que le format original de Master Cleaners a déjà conquis plusieurs pays, dont la France, les États-Unis, la Finlande, l'Allemagne, les Pays-Bas, et l'Italie.