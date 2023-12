Découvrez nos premières impressions de la nouveauté MasterChef Québec

Ce qui prend la place de Si on s'aimait dans la case horaire de TVA cet hiver (lundi au jeudi à 19 h)? MasterChef Québec, un format extrêmement populaire à l'internationale qui a tout ce qu'il faut pour devenir un succès incandescent chez nous aussi.

Lundi, lors d'un visionnement de presse, les journalistes ont pu visionner deux épisodes de la première semaine, puis deux autres, tirés de la semaine suivante. Il faut d'abord savoir que les quatre premiers épisodes de la saison seront consacrés aux auditions. Les téléspectateurs auront alors un premier aperçu des 16 candidats retenus. Puis, c'est lors de la seconde semaine que la compétition débutera officiellement.

Les habitués du format ne seront pas étonnés de voir apparaître la fameuse « boîte mystère » en début de parcours. Les cuisiniers devront créer une recette originale et goûteuse à partir des éléments qui se trouvent dans cette celle-ci. Les juges n'ont certainement pas facilité la tâche des chefs maison alors que les nombreux ingrédients mis à leur disposition ne sont pas nécessairement simples à agencer. On ne peut pas dire qu'on voit souvent le chocolat et le porc dans la même assiette! Évidemment, les cuisiniers peuvent choisir la facilité et n'utiliser que les composants qui se couplent bien, mais les juges espèrent la curiosité, la créativité et l'audace de la part des participants.

D'ailleurs, parlons-en des juges. Dans le concept de MasterChef, les juges font aussi office d'animateurs. En plus de se prononcer sur les plats, Martin Picard et Stefano Faita s'assurent du bon déroulement de l'émission, font les liens entre les défis et expliquent les différentes étapes aux candidats et aux téléspectateurs du même coup. Lors des premiers épisodes, on sent que les chefs d'expérience ne sont pas encore tout à fait l'aise avec le décorum de MasterChef. Il y a beaucoup de détails à respecter pour entrer dans le moule britannique. On sent que nos juges/animateurs piétinent un peu pour trouver leurs repères.

Par contre, dès la semaine 2, ils sont déjà beaucoup plus à l'aise dans leur position. Ils trouvent lentement leur personnalité MasterChef, s'échangeant allègrement les rôles du juge intransigeant et du tuteur compréhensif. Cela est de bon augure pour la suite!

En plus d'être tous impressionnants en cuisine, les 16 participants ont une personnalité et un bagage uniques qu'il sera certainement fascinant de découvrir au fil des semaines. Après n'avoir vu que deux épisodes de la compétition officielle, on a déjà une préférée dans la brigade : ça s'annonce bien!

Est-ce que MasterChef Québec aura la popularité que les producteurs espèrent? Vu le succès des Chefs qui ne démord pas d'année en année, on peut croire que la nouvelle proposition de Pixcom saura charmer les cuistots en herbe et les fanas de téléréalité. Tous les ingrédients y sont pour une réussite gastronomique!

Ne manquez pas l'arrivée de MasterChef Québec sur vos écrans le lundi 8 janvier à 19 h 30.