Radio-Canada répond à une interrogation des téléspectateurs

Les différents changements apportés aux grilles horaires de nos diffuseurs télé apportent son lot de questionnements aux téléspectateurs assidus. C'est bien ce qui s'est passé avec le jeu-questionnaire Au suivant, animé par Stéphane Bellavance, qui semble avoir disparu de la grille horaire de Radio-Canada cet hiver, sans crier gare. Pourtant, le quizz était diffusé annuellement auparavant...

Rappelons d'abord le concept : Dans ce jeu, il n'y a pas un candidat, mais une file d'attente de concurrents qui n'espèrent qu'une chose : rejoindre l'animateur sur la pastille de jeu et répondre à des questions de culture générale qui pourraient les mener jusqu'en finale. Chaque fois qu'un candidat prend place sur la pastille, il doit répondre correctement à une série de quatre questions. S'il échoue? On passe au suivant!

L'émission est en ondes depuis maintenant 9 saisons sur ICI Télé, ce qui n'a pas manqué de créer une habitude chez les téléspectatrices et téléspectateurs.

Mais qu'en est-il cet hiver? Radio-Canada offre la précision suivante sur ses réseaux sociaux :

« Au suivant ne fera pas son retour cet hiver. Nous tenons à vous remercier pour votre fidélité tout au long de cette saison et au fil des saisons précédentes. Un grand merci à tous nos incroyables participants et à vous, notre merveilleuse communauté, pour rendre Au suivant aussi spécial. 🤩 On espère vous revoir dès cet automne! 💙 »

On comprend donc que le jeu fera son retour sur les ondes d'ICI Télé, l'automne prochain. Cela évitera donc au public de devoir faire un autre deuil d'une émission bien populaire.

En attendant, que reste-t-il à se mettre sous la dent pour les adeptes de jeu? Pierre Hébert revient en ondes avec le concept craquant des Petits tannants, où les parents doivent tenter de prédire les comportements de leurs enfants. Cette proposition a fait ses preuves dans les dernières années, suffisamment pour être déjà confirmée pour une saison l'an prochain. La troisième saison sera présentée à compter de ce vendredi 12 janvier à 19 h sur ICI Télé. L'artiste invité est Félix-Antoine Tremblay.

Sinon, il y a évidemment Silence, on joue! et Le tricheur qui sont de retour.

Sur les ondes de Noovo, Julie Snyder anime une nouveauté, Chaque seconde compte, qui met à profit les connaissances générales des participants et des téléspectateurs. On vous donne nos impressions sur ce nouveau concept ici.

Enfin, Génial!, sur les ondes de Télé-Québec, poursuit sa mission d'instruire dans le plaisir, avec Stéphane Bellavance et Martin Carli qui y forment un duo hors pair.