C'est ce lundi soir à 20 h qu'est diffusée la première du nouveau jeu télévisé de Noovo, intitulé Chaque seconde compte.

Dans cette adaptation du format britannique Divided, quatre inconnus doivent s'entendre à l'unanimité pour répondre à des questions de culture générale. Plus ils prennent du temps pour répondre, plus leur cagnotte diminue. Après deux rondes, ils doivent éliminer l'un des leurs, puis les trois participants restants seront amenés à la fin du jeu à diviser leur butin en parties inégales. Encore là, le temps file : plus ils s'attardent à négocier, plus ils perdent de l'argent. Plusieurs autres règles s'ajoutent à celles-ci, dont un bouton rouge qui permet au joueur qui l'a actionné de répondre à la question sans l'approbation de ses alliés.

S'il y a plusieurs éléments techniques dans le concept de Chaque seconde compte qui peuvent être laborieux, l'explication qu'on en fait à la télé rend le tout assez limpide. Les questions, dont certaines ont été imaginées par le fils de Julie Snyder, tirent dans tous les sens : divertissement, sport, politique, mathématique, faits divers. Ainsi, autant les concurrents que les téléspectateurs n'ont pas besoin d'être des champions de Génies en herbe pour y trouver leur compte. Oui, on s'amuse à répondre aux questions depuis notre salon, criant à quelques reprises à notre téléviseur pour influencer le choix des participants. Les questions ne sont pas particulièrement difficiles non plus. Selon ses forces et connaissances, les téléspectateurs sont en mesure de jouer sans trop se casser le ciboulot.

En plus du concept assez accrocheur (quoique peut-être redondant au fil des semaines, c'est à suivre), la force de ce jeu télévisé se trouve à la fois dans la qualité des participants et le talent de l'animatrice. Pour jouer à Chaque seconde compte, il faut, oui, avoir une bonne culture générale, mais aussi une personnalité forte et assumée. Puisque lorsque vient le temps de négocier sa valeur dans le jeu, il faut avoir de bons arguments et la force de caractère pour les assumer. Ainsi, on découvrira au fil de la saison des candidats attachants et déterminés qui parfois nous ferons sourciller.

Julie Snyder, elle, brille dans cet environnement où elle est amenée à exprimer toute son exubérance. Comme elle l'était dans Le banquier, Julie est investie auprès des participants. Si elle sait faire preuve de retenue dans les segments plus didactiques, elle s'éclate lorsque son rôle devient davantage celui de la motivatrice. Elle nous gratifiera même de quelques mots d'esprit et perles de sagesse de son cru.

J'aime mieux passer pour une folle que passer à côté de la vie.

Amateurs de jeux télévisés, Chaque seconde compte risque de figurer parmi vos incontournables de l'hiver. Autant en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis, le format n'a duré que deux saisons. Est-ce que notre touche québécoise saura en faire un succès plus durable ici? C'est loin d'être mission impossible!

