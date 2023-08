Le participant doit choisir, dès le départ, une valise parmi les vingt-six autres. Il devra ensuite ouvrir six valises, avant de recevoir la première offre du banquier. S’il refuse l’offre, il doit ouvrir cinq autres valises et ainsi de suite. Le fonctionnement du jeu est presque le même que la version originale, sauf que le grand prix est de 500 000 . Tout comme dans la version originale, le banquier peut offrir au participant un lot en argent plus des accessoires provenant, la plupart du temps, des commanditaires de l’émission.