Thomas, le fils de Julie Snyder, décroche un poste en télé : « Je suis vraiment très fière »

Nous avons récemment rencontré l'animatrice Julie Snyder lors de la journée de promotion de la nouvelle émission Chaque seconde compte de Noovo.

Dans ce nouveau jeu télévisé, inspiré d'un concept américain, quatre inconnus doivent répondre à des questions de culture générale et s'entendre à l'unanimité sur la réponse. Apprenez-en plus sur ici.

Ce concept interpelait particulièrement l'animatrice, qui ne produit pas l'émission cette fois. « Il y a des Hockey Moms, des Soccer Moms, moi j'ai été une Génie en herbe Mom. Thomas [son fils] était dans l'équipe de Génie en herbe du Collège Saint-Anne et chaque fois qu'il y avait un match contre une autre école, j'allais y assister. Et, comme une vraie Hockey Mom, j'applaudissais et criais, j'étais fière... Il avait vraiment honte. »

Ce talent aura permis à Thomas (voyez des photos du jeune homme ici) de décrocher un premier emploi en télé des années plus tard. « Je suis vraiment très fière parce que Thomas fait partie de l'équipe de rédacteurs des questions de Chaque seconde compte. Je ne sais pas avant quelles questions il a écrites et des fois, quand j'en pose une et qu'on va à la pause, la productrice au contenu me dit dans l'oreille : "ça, c'était une question de Thomas!" », nous indique la fière maman.

« C'est vraiment un beau cadeau que l'équipe de Trio orange m'a fait, mais ils me disent qu'il est vraiment bon, ce n'est pas parce qu'il est mon fils. Et, je vois qu'il est vraiment bon parce qu'ils posent des questions de Thomas à chaque émission », ajoute Julie Snyder.

« Il trippe solide », enchaîne l'animatrice-maman. « Il prend ça bien à coeur. Des fois, il ne vient pas souper avec nous parce qu'il n'a pas fini ses questions. Alors qu'avec sa mère, il est un peu lousse sur les horaires, il est très rigoureux dans sa job. Il a bien peur d'Anissa, la productrice au contenu. "Elle m'a dit que ça prenait ça pour 9 h, je dois livrer à 9 h". S'il faut qu'il mange devant son ordinateur, il va manger devant son ordinateur, mais il va livrer ses questions! Au début, il faisait des questions trop pointues. Personne n'aurait été capable de répondre à ça. Là, il a appris à poser des questions plus amusantes et faciles. Il en sort des bonnes! »

La fille de Julie Snyder, Romy, aide aussi sa maman sur certains projets. Voyez comment, ici.

Chaque seconde compte sera présenté les lundis à 20 h dès le 8 janvier sur Noovo.