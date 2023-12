Anecdote : La fille de Julie Snyder a donné toute une frousse à sa maman récemment

Nous avons récemment rencontré Julie Snyder pour discuter de sa nouvelle émission, Chaque seconde compte.

Au cours de cet entretien, l'animatrice nous a raconté comment sa fille Romy lui avait donné toute une frousse alors qu'elle était en tournage du nouveau jeu télévisé de Noovo.

« Un soir que nous avions trois shows à faire, elle m'appelle à neuf heures moins cinq : "Maman, je suis en scooter et je cherche mon chemin". Et là, je lui ai dit : "tu n'es pas supposé être en scooter à cette heure-là!". "Oui, mais là, je suis perdue", me dit-elle. Ma fille, elle ne me fait jamais de mauvais coup, c'est vraiment une enfant très obéissante, elle est très à son affaire, mais le soir où elle était en scooter et qu'elle m'a appelé parce qu'elle cherchait son chemin, je trouvais ça moins drôle. »

« Heureusement, ça n'a pas été long », ajoute-t-elle. « J'ai laissé mon cellulaire à quelqu'un de la prod' qui surveillait ma fille parce j'ai son partage de position, donc on la suivait en temps réel. Pendant qu'on a fait une pause, je l'ai appelé et tout était correct, elle était bien rentrée. Mais, je trouvais qu'elle avait mal choisi son moment. »

Julie Snyder nous indique que sa grande Romy, 15 ans, s'occupe souvent de ses réseaux sociaux. « Elle ne veut pas trop que sa mère lui fasse honte », lance l'animatrice en rigolant.

« Ma fille est aussi tutrice pour des enfants. Elle fait de l'aide aux devoirs pour d'autres jeunes. Elle a un adolescent qui a le même âge qu'elle comme client et un enfant plus jeune aussi. Elle est très bonne. Les notes de ses élèves s'améliorent. Elle est une bonne tutrice, une maîtresse d'école comme sa mère. »

Ses deux enfants sont d'ailleurs très bons à l'école. « L'effort, c'est important pour moi. Ce n'est pas grave que tu n'aies pas de très bonnes notes, mais c'est grave si tu n'as pas travaillé. Depuis qu'ils sont petits, je leur ai montré à travailler fort à l'école. C'était vraiment important pour moi. Peut-être même que des fois je leur ai mis trop de pression, j'ai peut-être été trop exigeante envers eux, mais je pense qu'aujourd'hui, ils sont contents. »

Julie Snyder s'avoue très proche de ses enfants. « Ce que j'aime de "Chaque seconde compte", c'est que ça va me permettre d'être encore plus proche d'eux. C'est très concentré, c'est très intense, mais ça me permet aussi de travailler avec mes enfants [Thomas a été engagé par la production : apprenez-en plus ici], et ça me permet de les voir plus souvent que si je faisais "La semaine des 4 Julie". Ça me permet aussi de ne plus être épuisée tout le temps. »

Chaque seconde compte sera diffusé dès le lundi 8 janvier à 20 h sur les ondes de Noovo.