Le fils de Julie Snyder travaille sur ce projet télé

En janvier prochain, nous pourrons retrouver la sympathique Julie Snyder à l'animation d'un nouveau jeu télévisé sur les ondes de Noovo, plusieurs mois après la fin de son précédent projet, La semaine des 4 Julie.

En effet, celle-ci sera à la barre de Chaque seconde compte, l’adaptation québécoise du format international Divided d'ITV Studios, couronné de succès dans plus de 20 pays.

Le concept du jeu-questionnaire va comme suit : Dans chaque épisode, quatre inconnus doivent unir leurs forces pour répondre unanimement à des questions de connaissances générales. Le hic? Plus l’équipe prend du temps à se consulter afin d’en arriver à une décision, plus sa cagnotte en argent diminue. À la fin de chaque épisode, les participantes et les participants doivent aussi diviser l'argent accumulé en trois parts complètement inégales et là encore, ils devront s'entendre à l'unanimité! Pour y arriver, ils devront faire preuve d’un très grand pouvoir de persuasion, puisque chaque seconde perdue peut tout changer.

Voilà qu'on apprend que le fils de Julie Snyder, Thomas (voyez-le ici), travaille avec l'équipe pour mener à bon port ce projet.

C'est la fière maman qui nous a confirmé le tout, alors que nous l'avons croisée sur le tapis rouge du Gala des Gémeaux 2023. Précisons qu'elle et son équipe y ont d'ailleurs remporté le prix de la Meilleure comédie pour Complètement lycée. Vous pouvez voir les photos de leur victoire dans la galerie ci-dessous.

Elle nous dit : « Mon fils écrit des questions. Il y a d'autres rédacteurs de questions, mais oui, Thomas est rédacteur de questions. »

Elle précise ceci : « Il ne travaille pas avec moi, parce que ce n'est pas moi la productrice. Il travaille avec Trio orange. Moi je suis l'animatrice seulement. Donc ce n'est pas moi sa patronne. »

La maman nous indique que Thomas a connu de belles années à Génie en herbes au secondaire, où il excellait.

Elle conclut ainsi : « Je suis ben ben fière! »

Le résultat pourra être vu en janvier prochain sur les ondes de Noovo.