La semaine des 4 Julie est un talk-show où tout est possible. Julie Snyder nous présente des entrevues, des performances, des topos, des surprises, des jeux et des concours, entourée d’une vingtaine de collaborateurs, se succédant, de soir en soir. Julie veut également faire découvrir de nouveaux talents. Toutes sortes de talents, même les plus inusités.