Gémeaux 2023 : Le public couronne Discussions avec mes parents

La 38e édition des prix Gémeaux a été lancée par son nouveau maestro, Pierre-Yves Lord, qui a livré sa lettre d'amour à la télé québécoise, évitant le cynisme souvent utilisé avant lui. Cette année, on nous promettait moins d'humour et plus de musique. Pour cette raison, l'animateur s'est entouré de l'équipe musicale d'En direct de l'univers, de la chorale de Y'a du monde à messe et d'artistes de Zénith comme Éléonore Lagacé, Patsy Gallant, David Savard et Annie Villeneuve. À ceux-ci se sont ajoutés Sophie Grenier, Véronique Claveau, Normand Brathwaite avec ses tambourins de Belle et Bum et d'autres pour en mettre plein la vue et les oreilles. Derrière sa console, Pierre-Yves Lord semblait au sommet de son bonheur. On avait affaire à une formule complètement différente des années précédentes, mais tout aussi efficace.

Au chapitre des gagnants, Suzanne Clément s'est rapidement illustrée pour STAT, sous le regard fier de ses complices de plateau. Plus tard, l'autrice Marie-Andrée Labbé a aussi été célébrée pour son travail sur STAT. La formidable Anne Dorval a aussi été récompensée pour son rôle de soutien dans La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé. Elle a adressé des mots doux à son ami Xavier Dolan. Indéfendable a aussi reçu sa part du gâteau, en étant couronnée quotidienne de l'année. Dans le cadre du vote pour le prix du public Fonds Cogeco, les téléspectatrices et téléspectateurs ont choisi Discussions avec mes parents. C'est un premier prix pour cette série coup de coeur, qui en est à sa sixième saison. Patrick Hivon (La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé) et Catherine Trudeau (Les moments parfaits) ont été récompensés pour leurs performances principales.

Voyez tous les gagnant.e.s et nommé.e.s de la soirée ci-dessous.

Pendant la soirée, nous avons eu droit à quelques moments émouvants, comme celui où Benjamin Gratton et Antoine Parent-Bédard sont arrivés sur scène, soulignant du coup l'importance de la diversité et de l'inclusion à l'écran. La participation d'Elliot Maginot et Véronic DiCaire en chanson, pour présenter les meilleures séries dramatiques de l'année, s'est avérée un moment magnifique. Aussi, l'apparition de la femme et du fils du défunt Michel Côté, Véronique et Maxime Le Flagais, nous a donné une belle bouffé d'émotion. Côté humour, le segment utilisant l'intelligence artificielle était assez amusant.

Au final, une soirée certes plus sage, mais réussie pour les Gémeaux et Pierre-Yves Lord.

Nos photos prises dans la salle de presse sont ci-dessous.