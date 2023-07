La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé

Au début des années 90, Mireille, son frère Julien et leur meilleur ami Laurier forment un trio inséparable. Les garçons viennent de remporter le championnat provincial de baseball et rêvent d'un jour quitter leur village natal pour les États-Unis. Mais une nuit d'octobre 1991 vient bouleverser leurs plans et anéantir leurs espoirs à jamais. Mireille, quelques années plus tard, quitte le nid familial, se jurant de ne jamais revenir. Trente ans plus tard, alors qu'elle est devenue thanatologue, Mireille retourne dans sa famille embaumer sa mère à la demande de celle-ci, retrouvant ses frères, qu'elle n'a pas revus depuis des décennies. Bientôt, les secrets et les rancœurs refont surface, s'entremêlant au deuil et à une inarrêtable quête de vérité et de réconciliation. D'après l'œuvre de Michel Marc Bouchard.