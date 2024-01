Julie Snyder revient à l'animation seulement quelques mois après la fin de La semaine des 4 Julie.

Celle-ci ne regrette d'ailleurs pas sa décision d'avoir décidé d'abandonner son talk-show quotidien. « J'ai beaucoup aimé faire La semaine des 4 Julie, mais j'étais au bord de l'épuisement. En fait, je n'étais pas au bord de l'épuisement, j'étais épuisée, vidée complètement », nous confie-t-elle.

« Je vois que les diffuseurs ne font plus de talk-show quotidien, parce que je pense qu'il n'y a plus d'animatrice ou d'animateur, qui est prêt à faire ça. Patrick Huard, après 52 heures de La tour, il a arrêté parce qu'il trouvait ça trop prenant. Moi, imagine-toi, je faisais 104 heures par année et j'ai fait ça pendant 4 ans », ajoute-t-elle.

On pourra donc la voir dès la semaine prochaine à la barre de Chaque seconde compte, l'adaptation québécoise du format américain Divided. Il s'agit de son retour à un jeu-télévisé après Le banquier. « J'ai trouvé ça très dur après le Banquier d'apprendre dans le Journal de Montréal que je me faisais mettre à pied. J'apprenais comme ça la fin de mon emploi, après avoir animé pendant 20 ans à TVA. J'ai trouvé ça très difficile », dit-elle.

Dans Chaque seconde compte, quatre inconnus doivent répondre à des questions de culture générale en équipe. S'ils ont la bonne réponse, leur butin augmente, mais s'ils ont la mauvaise, leur prix en argent est amputé. « Ce que j'aime de Chaque seconde compte, c'est que c'est un jeu téléréalité », indique Julie Snyder. « Parce qu'on exclut quelqu'un après deux rondes de questions et à la fin, il faut se partager les gains en trois parts inégales, ce qui est complètement fou. C'est comme dans le milieu des affaires, il faut que tu négocies. »

Julie Snyder ne produit pas l'émission cette fois. C'est l'équipe de Trio Orange qui est derrière la production. « Ça m'enlève un stress et je suis plus détendue à l'écran. »

Elle ajoute : « J'ai consulté Jacques Duval avant d'accepter parce que je trouvais ça intéressant, mais je me demandais si je revenais trop vite à la télé. Tu as besoin de quelqu'un qui a du recul. Lui, il était convaincu que ça allait marcher. Moi, à un moment donné, j'avais des doutes : est-ce que ça va bien fiter? Je travaille avec un producteur que je ne connais pas, mais, finalement, ç'a été la production la plus facile pour moi à animer. »

L'animatrice a rencontré les candidats un à un avant qu'ils participent à son émission. « Je me dis : eux, ils vont arriver sur un plateau avec trois personnes qu'ils ne connaissent pas, c'est difficile. Il faut au moins que moi, ils me connaissent. Je m'assois sur le canapé avec eux et on discute. Je ne serais pas capable d'animer si je ne les avais pas rencontrés avant. Ça a fait partie de ma préparation. »

Chaque seconde compte sera diffusé dès le lundi 8 janvier à 20 h sur les ondes de Noovo.