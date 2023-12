C'est Noël pour emporter 2023

Encore cette année, France Beaudoin, accompagnée des musiciens sous la direction de Jean-Benoît Lasanté, propose une édition 2023 toute en musique et en suggestions de lecture. Bien au chaud devant la cheminée, Jean-Philippe Wauthier, Mariana Mazza, Catherine Souffront, Patrick Normand et notre chère Janette Bertrand partagent leurs meilleures histoires des Fêtes et proposent des livres coups de coeur qui seront dédicacés et offerts en cadeau à travers la francophonie!