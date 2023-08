Stéphane Archambault est à la barre de LA GRANDE VEILLÉE, un rendez-vous musical festif où le vaste univers de la musique traditionnelle est à l'honneur. Chaque semaine, l'animateur reçoit des artistes invités de différentes générations et d'horizons multiples, afin de partager ensemble leurs musiques aux influences trad et folk, dans une ambiance conçue pour veiller tard ! LA GRANDE VEILLÉE est enregistrée devant public à Moncton au Nouveau-Brunswick dans une ambiance de fête et de partage musical. Nous sommes témoins d'histoires captivantes derrière les chansons, d'échanges spontanés et sincères entre les artistes, ainsi que de nombreuses prestations musicales endiablées. C'est une soirée pour passer du bon temps et partager l'amour de la musique.