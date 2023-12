Le Vent du Nord et ses invités vous offrent une soirée chaleureuse et animée comme il ne s'en fait plus! Mettant à l'honneur le chant, la danse et le conte traditionnel, cette veillée propose une immersion complète dans un univers festif à souhait. Avec Bryan Perro, De Temps Atan, Erick Tarte, Galant tu perds ton temps, Vishtèn, Michel Bordeleau et plus.