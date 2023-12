Il pense avoir trouvé le remède idéal face aux maux qui rongent sa famille : le théâtre, tel un miroir tendu à sa mère Madeleine, son père Alex et sa sœur Mariette, afin que chacune et chacun puisse prendre la mesure de ses propres lâchetés et mensonges. Mais jusqu’à quel point ce miroir est-il déformant ? Même pétri de bonnes intentions, Claude a-t-il le droit de vampiriser sa famille au nom de la création ?