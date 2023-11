Par le biais d’une quête qui rassemble des proches de la chanteuse, des collaborateurs de la première heure et des témoins privilégiés de son ascension et de sa carrière, le documentaire démontre l’empreinte indélébile de la star sur l’industrie du show-business partout dans le monde. Grâce aux explications éclairantes des rares spécialistes du syndrome de la personne raide, CÉLINE LE SILENCE tente de démystifier et de cerner les contours de l’affligeante maladie qui force la vedette au repos.